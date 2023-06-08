Кулеба обещает «защитить» страны НАТО после «победы Украины»

Страны НАТО не хотят вводить войска на территорию Украины до завершения конфликта, однако в Киеве не расстраиваются и готовы сами «защитить» страны Запада, но попозже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмтрий Кулеба.

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим, мы говорим: дайте оружие – мы сами знаем, как воевать», – сказал он.

Кулеба добавил, что «после победы Украина станет членом Альянса», а украинские бригады «будут стоять в других странах НАТО и защищать их».

Симферополь, Валентин Карамазов

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