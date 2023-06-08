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Четверг, 8 июня 2023, 16:14 мск

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Прорыв Каховской плотины привёл к разбалансировке всего Днепровского каскада ГЭС

«Днепрогэс». Фото: nashemisto.dp.ua

В гидроэнергосистеме Украины появился дефицит мощности. Он образовался не только по причине отключения Каховской ГЭС, но также из-за резкого обмеления Каховского водохранилища, что незбежно привело к дисбалансу объёмов воды в водохранилищах, расположенных выше по течению и обеспечивающих работу других ГЭС и ТЭС.

Вчера вечером Украина экстренно импортировала электроэнергию из Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Укрэнерго».

«Прорыв Каховской ГЭС имел негативные последствия на работу и других ГЭС Днепровского каскада. В долгосрочной перспективе могут быть проблемы с работой Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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