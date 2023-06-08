«Путин отомстит» – украинский дипломат о неспособности Киева повесить на Россию подрыв дамбы

Обвинение в ООН против России в уничтожении Каховской плотины однозначно поддержали только страны Прибалтики, Польша и Албания. Остальные заняли осторожную позицию. В этом прямой просчёт украинской дипломатиии, которая не смогла подготовить «конкретные факты», а лишь ограничилась общими рассуждениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый.

Теперь, по его словам, Кремль усилит информационное давление и всё «переиграет в свою пользу».

«Я был удивлен некоторыми вещами, которые были связаны с ограниченностью времени подготовки, координации. Не хватило оперативности, и позиция Украины была, как всегда, уверенная в плане политическом и эмоциональном, но очень странно, что мы не распространили факты, аргументы, и даже при возможности озвучить их – также прибегли больше к общим оценкам, а не к конкретике... Поэтому получили, к сожалению, кроме поддержки, за что мы им очень благодарны, нашим партнерам, особенно балтийские страны, которые представлял представитель Латвии, польский представитель в ООН, традиционно опытный албанский представитель. Они сказали четко и очень в поддержку Украины. Но даже США и Британия говорили о том, что еще продолжается расследование или будет расследование подрыва россиянами», – сетует дипломат.

«Потому мы, к сожалению, не сработали оперативно ни с точки зрения подготовки к заседанию, ни с точки зрения координации… Когда есть позиция стран, опасения, что Россию нельзя сейчас назвать тем, кто готов применить оружие массового поражения, то они будут, скорее, ловить эти настроения «давайте порасследуем». А тут расследовать уже нечего – мы стоим накануне максимального поднятия ставок со стороны России, это нужно понимать. Если сейчас не сделать опережающий шаг, тогда очень сложно будет переиграть – я не об Украине только говорю, давайте смотреть, враг на это рассчитывает. Путин рассчитывает таки додавить. И то, что сейчас происходит, меня абсолютно не радует, мы в последние два дня проигрываем информационное направление», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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