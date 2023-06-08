«Это подыгрывание России» – Киев отказался от международного расследования подрыва Каховской ГЭС

Предложение президента Турции Реджепа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС направлено на «оправдание России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба негативно высказался по поводу этой идеи, поскольку она, по его мнению, «допускает вероятность, что за подрывом дамбы стоит Украина».

«У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Оленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта Организацией Объединенных наций, которая называется «без шума и пыли», – высказался Кулеба.

Напомним, сегодня Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС в телефонных разговорах с Путиным и Зеленским. Глава Турции заявил, что в состав комиссии, среди прочих, должны входить Турция и ООН.

Симферополь, Валентин Карамазов

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