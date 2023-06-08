В Крым возвращается непогода

В Крыму опять ожидается непогода.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9, 10 и 11 июня на полуострове ожидаются грозы и дожди, местами сильные. Температура в воздуха в выходные понизится до плюс 20 – плюс 23.
Вместе с тем, в западных и центральных районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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