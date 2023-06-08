В Крыму внедорожник сорвался в овраг глубиной с 20-этажный дом

В Крыму внедорожник слетел в 70-метровый овраг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Алушты на склоне Димержи.

Автомобиль поставили на ручник недалеко от оврага. Но склон оказался слишком крутым, и механизм не удержал тяжелый автомобиль, который сорвался с ручника и слетел в овраг.

Водитель и пассажир не пострадали. Прибывшие на место сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда вытащили внедорожник из оврага.

Симферополь, Лиана Макоба

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