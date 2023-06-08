российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 июня 2023, 18:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму внедорожник сорвался в овраг глубиной с 20-этажный дом

В Крыму внедорожник слетел в 70-метровый овраг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Алушты на склоне Димержи.

Автомобиль поставили на ручник недалеко от оврага. Но склон оказался слишком крутым, и механизм не удержал тяжелый автомобиль, который сорвался с ручника и слетел в овраг.

Водитель и пассажир не пострадали. Прибывшие на место сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда вытащили внедорожник из оврага.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,