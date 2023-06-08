В Крыму рассматривают альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала

В Крыму рассматривают альтернативные варианты наполнения водой Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Сейчас в канале около 50 млн кубометров воды. Закачивать ее в водохранилища будут для последующей мелиорации. Уровень воды в Северо-Крымском канале держится, но он постепенно будет мелеть», – отметил глава Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из рассматриваемых альтернатив – перекачка воды из Днепра.

«Как только решат вопрос безопасности, установим насосы на реке Днепр. И подача до 40 кубометров в секунду воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории Республики Крым. Максимальный разбор летом из канала до 90 кубометров в секунду. Все это возможно сделать, технически достаточно просто, – заявил Аксенов. – Не надо трубопроводы тянуть на большое расстояние. Самое дорогое – оборудование, которое будет установлено на реке Днепр. Изучаем совместно с федеральными органами варианты решений».

Симферополь, Лиана Макоба

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