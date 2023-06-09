На Украине стремительно дорожают фрукты и ягоды

На Украине стремительно растут цены на фрукты и ягоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые дни июня черешня и голубика на киевских рынках продавалась по цене 1 000 – 1 200 гривен за килограмм, а малина – 2 000 гривен.

По сравнению с 2021 годом ценники выросли в 2 – 10 раз. Экономисты объясняют ситуацию тем, что ягоды привозят из-за границы. А кода созреют свои, то цены пойдут вниз. Но незначительно, так как ожидается дефицит собственной продукции. Плюс – фермеры поднимают цены, ссылаясь на увеличение себестоимости – подорожали саженцы, средства защиты растений, логистика.

Вслед за ягодными взлетели цены на яблоки: за неделю подорожание составило 60% – до 25 – 37 гривен за килограмм. Это самый высокий уровень за последние 30 лет. Причина в том, что предложение яблок в последние несколько недель сократилось до минимума: прошлогодний урожай уже продан, а продукция ранних сортов из Херсонкой и Запорожской областей на рынок не поступают.

Киев, Платон Ефимчук

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