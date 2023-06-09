Роспотребнадзор усилит контроль за состоянием воды у берегов Крыма и в Северо-Крымском канале

Роспотребнадзор будет контролировать состояние воды у берегов Крыма в Черном море и в Северо-Крымском канале. Усиление мониторинга связано с разрушением Каховской ГЭС.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, раз в два дня специалисты будут анализировать воду по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям.
Кроме того, будет продолжен ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.
Пока отклонений от нормативных показателей не выявлено.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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