Роспотребнадзор усилит контроль за состоянием воды у берегов Крыма и в Северо-Крымском канале

Роспотребнадзор будет контролировать состояние воды у берегов Крыма в Черном море и в Северо-Крымском канале. Усиление мониторинга связано с разрушением Каховской ГЭС.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, раз в два дня специалисты будут анализировать воду по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям.

Кроме того, будет продолжен ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.

Пока отклонений от нормативных показателей не выявлено.

Симферополь, Лиана Макоба

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