Зеленский оставил без воды свой родной город

Кривому Рогу из-за обмеления Каховского водохранилища хватит воды только на 1,5 месяца. Но при экономном потреблении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава областной администрации Алекандр Вилкул.

«Сегодня в 03.20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении – подчеркиваю при экономном – на 1,5 месяца», – сказал он.

По словам Вилкула, за это время необходимо срочно реализовать ряд серьезных проектов, чтобы попытаться не оставить город совсем без водоснабжения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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