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Пятница, 9 июня 2023, 08:38 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Глава Крыма оценил перспективы туристического сезона

Туристический сезон сезон в Крыму в текущем году пройдет в «урезанном варианте». Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регион продолжает испытывать сложности с логистикой из-за режима ограничения полетов.

«Многое зависит от решения проблемных вопросов, связанных с логистикой. Поездами планируется перевезти около 1,5 млн туристов. Многие едут на автомобилях, поскольку сейчас проблем с проездом по мосту как со стороны Крыма, так и Краснодарского края нет», – отметил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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