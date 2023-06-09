Генерал США: ради контроля над Черным морем Украина готова убить в Крыму всех граждан РФ

Крым нужен Украине как ключ к Черному морю. Поэтому ВСУ будут стремиться отбить полуостров и готовы ради этого убить всех живущих там граждан России. Об этом заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Для ВСУ было бы лучше, чтобы все русские покинули Крым сами, без единого выстрела. Но и на полное уничтожение граждан РФ на полуострове украинцы тоже согласны, цитирует Ходжеса британская газета The Telegraph.

Американский генерал отмечает, что полуостров нужен Украине не сам по себе, а как территория, позволяющая контролировать Черное море.

Напомним, американские военные не раз сожалели, что не успели организовать в Крыму базы НАТО и установить полный контроль над Черноморским регионом.

«Пока Крым остается российским, РФ сохраняет контроль над Черным морем, а это должно прекратиться, – заявляет Ходжес. – Любой другой вариант развития событий будет победой президента России и проигрышем не только Украины, но и всего Запада».

По словам экс-главнокомандующий армии США в Европе пояснил, что захват Крыма имеет «решающее значение», поскольку это позволит «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям».

Плюс ВМФ РФ придется покинуть Севастополь и перенести свою военно-морскую базу в Новороссийск, что оставит России гораздо меньше возможностей, чем сейчас.

Симферополь, Мирослава Мельник

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