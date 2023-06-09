Крымчанина обвиняют в растлении и шантаже школьниц

Житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в растлении и шантаже школьниц через соцсети.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего крымчанина.

«С мая 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина в соцсетях подыскивал школьниц, которые делились в переписке своими личными и порой откровенными снимками. Шантажируя их публичным распространением, злоумышленник требовал новых более откровенных фото», – рассказали в ведомстве.

В ходе расследования установлено 19 пострадавших от действий шантажиста, большинство из них – жительницы полуострова.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в понуждении несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, развратных действий, видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера.

Симферополь, Олег Яковенко

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