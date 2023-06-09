Севастопольский грузчик организовал убийство коллеги

Трое жителей Севастополя осуждены за организацию и совершение жестокого убийства.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, севастопольский грузчик узнал, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей и решил, что имеет право забрать эти деньги. К «делу» привлек двух приятелей.

29 марта 2022 года они заманили жертву на застолье, связали, потребовали отдать деньги. Тот рассказал, что 180 тысяч рублей хранятся дома в квартире по улице Московская. Организатор деньги забрал и разделил между подельниками. А затем дал указание сообщникам убить пленника.

Мужчину и с начала спрятали тело в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие.

В результате проведения ДНК-экспертизы личность убитого была установлена, а его убийцы задержаны.

Сегодня Севастопольский городской суд при знал трех севастопольцев виновными в виновными в грабеже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, организации и совершении убийства группой лиц с целью скрыть другое преступление. И приговорил к 17, 15 и 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двое из них по отбытию основного срока также приговорены к ограничению свободы на год.

Симферополь, Олег Яковенко

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