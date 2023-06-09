И снова Чалый: в Севастополе создана территориальная оборона

В Севастополе создана территориальная оборона, главная задача которой – обеспечивать дополнительную безопасность объектов критической инфраструктуры и прилегающей к городу территории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня мы это обсудили на оперативном штабе с представителями правоохранительных органов. Это будут севастопольцы в формате добровольной народной дружины», – уточнил градоначальник.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавил тероборону советник губернатора на общественных началах, депутат законодательного собрания Михаил Чалый.
«Теробороновцы в формате народных дружинников будут патрулировать город во время предстоящих праздников», – заявил Развожаев, добавив, что деятельность народной дружины будет осуществляться в тесной связке с правоохранительными органами. Однако отряды народных дружинников никак не связаны с военной службой по контракту.
Кстати, дополнительный набор в отряды территориальной обороны Севастополя планируется провести на следующей недели.
Севастополь, Олег Яковенко
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