российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 июня 2023, 17:38 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Следующая зима будет ещё тяжелее – украинский политолог

Фото: РИА «Новый День»

Украина не сможет выдержать «войну на истощение» без более активной помощи Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«У меня света не было 19 часов за прошлые сутки. Понимаете, война на истощение этим и характерна, что следующие периоды становятся все более и более тяжелыми, наступает усталость внутри системы. Если западные партнеры нам реально не помогут решить наши все инфраструктурные проблемы, то следующая зима будет тяжелее, нежели предыдущая, если война будет продолжаться», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Экономика,