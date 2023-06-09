Следующая зима будет ещё тяжелее – украинский политолог

Украина не сможет выдержать «войну на истощение» без более активной помощи Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«У меня света не было 19 часов за прошлые сутки. Понимаете, война на истощение этим и характерна, что следующие периоды становятся все более и более тяжелыми, наступает усталость внутри системы. Если западные партнеры нам реально не помогут решить наши все инфраструктурные проблемы, то следующая зима будет тяжелее, нежели предыдущая, если война будет продолжаться», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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