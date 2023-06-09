Запад не спешит с оказанием полноценной военной помощи Украине и равнодушно взирает на то, как погибает «Незалежная».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, украинский аналог Елены Малышевой.

«Все мы понимаем, что та, просто фантастическая цена, которую мы уже заплатили, она недостаточна для Запада. То есть весь мир, который наблюдает за уничтожением Украины, он ещё не наелся, им ещё мало, они считают, что ещё недостаточно. Они считают, что у них есть время подождать с самолётами, с помощью, и так далее... И весь мир на это смотрит, выражает соболезнования: «Давайте, ребята, мы вам ещё дадим оружия. Вас ещё недостаточно убили, не всё ещё разрушили». Я вообще не понимаю, что сейчас происходит, не понимаю реакцию «мирового сообщества», – переживал Комаровский.

«Когда я вижу очередной сбор «на пикапы для военных» – у меня комок в горле. Каждый ведь знает, сколько этих списанных пикапов у американцев – они стоят до горизонта! И ленд-лиз они вроде подписали. Люди отдают последнее, чтобы собрать на пикап для военных, а у них они стоят, нафиг никому не нужные! И они озабоченность проявляют. Вы сколько угодно можете рассказывать, что оружие не можете дать, то и это не можете, истребители нельзя… но пикапы кто вам мешает дать?!», – приводит слова Комаровского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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