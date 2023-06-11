В Крыму в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и трое получили ранения в ДТП, произошедшем в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня на автодороге Береговое – Бахчисарай в районе села Кочергино женщина за рулём «КИА» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Dacia Logan MCV.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель «КИА», мужчина, находившийся за рулем Dacia и две женщины-пассажира. Четверо несовершеннолетних пассажиров из Dacia были доставлены в республиканскую детскую больницу с различными травмами, где один из них скончался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Материалы переданы из полиции в Следственный комитет.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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