Крым продолжает заливать: сегодня на полуострове снова ожидаются обильные осадки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 13 июня прогнозируются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквалистый ветер 15-20 м/с.
Сейчас осадки наблюдаются в восточной части полуострова и в Севастополе. К обеду дождь доберется до Ялты, а к вечеру в зоне действия циклона может оказаться весь Крым.
Симферополь, Лиана Макоба
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