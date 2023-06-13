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Вторник, 13 июня 2023, 11:54 мск

Новости Крым

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Крым продолжает заливать

Крым продолжает заливать: сегодня на полуострове снова ожидаются обильные осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 13 июня прогнозируются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквалистый ветер 15-20 м/с.

Сейчас осадки наблюдаются в восточной части полуострова и в Севастополе. К обеду дождь доберется до Ялты, а к вечеру в зоне действия циклона может оказаться весь Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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