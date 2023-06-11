«Зеленский понимает» – в НАТО не договорились о приёме Украины

Члены НАТО не достигли консенсуса о присоединении Украины к альянсу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. И думаю, что и президент Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», – сказал он.

В Киеве между тем продолжают утверждать, что идея вступления Украины в НАТО якобы поддержана 20 странами – членами альянса, которые подписали с Киевом соответствующие декларации (ни к чему не обязывающие – прим. «НД»). Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Симферополь, Валентин Карамазов

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