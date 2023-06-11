В Киеве заявляют, что выйти к Крыму важнее, чем наступать на Донбасс

С логистической точки зрения для ВСУ гораздо важнее Запорожское направление, чтобы перекрыть России сухопутный коридор на Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший участник АТО, первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук.

«Потому что это вопрос логистики. Если мы перебьем пути поставки – а с высокоточным ракетным вооружением, которое имеем, это не так сложно – то все должно получиться. Напротив, у Донетчины и Луганщины есть сухопутная граница с Россией и большие возможности для снабжения. А кто выиграет логистику, тот выиграет войну. Кто обеспечит логистику и связь, будет иметь стратегическое преимущество», – рассуждает он.

«В Крыму это будет проще. Нужно перебить азовский коридор, а морем особо не поснабжаешься – потому что есть дроны и ракеты, которые это могут останавливать. Но нужно ставить себе цели и на Донбасс, и на Крым. И выполнять», – приводит слова Грищука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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