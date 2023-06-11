Российских «красных линий» больше не боимся – американский генерал

На Западе больше не испытывают страха перед грозными предупреждениями Москвы. Остаётся лишь небольшое беспокойство,«на всякий случай».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский генерал, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус.

«Прежде всего, мы должны отметить, что уже было пересечено бесчисленное количество красных линий, которыми Россия угрожала. И, я думаю, что со временем беспокойство относительно тактического ядерного оружия уменьшилось, хотя и не исчезло», – приводит слова Петреуса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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