российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 июня 2023, 01:09 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Российских «красных линий» больше не боимся – американский генерал

На Западе больше не испытывают страха перед грозными предупреждениями Москвы. Остаётся лишь небольшое беспокойство,«на всякий случай».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский генерал, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус.

«Прежде всего, мы должны отметить, что уже было пересечено бесчисленное количество красных линий, которыми Россия угрожала. И, я думаю, что со временем беспокойство относительно тактического ядерного оружия уменьшилось, хотя и не исчезло», – приводит слова Петреуса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,