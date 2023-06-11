Мощная линия обороны по трехлинейной системе с различными уровнями укреплений была построена российскими войсками на Запорожском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание The Telegraph.

«У них невероятные траншеи и укрепления, будет трудно сломать их линию обороны. Есть также минные поля, и у них хорошая артиллерия – ее больше, чем у нас, к сожалению», – рассказал изданию один из командиров украинской нацгвардии.

«Подготовка Украины к выполнению намеченных задач продолжалась более шести месяцев, в результате чего было сформировано 12 новых наступательных бригад, включая девять, обученных и вооруженных силами НАТО. Однако именно это время позволило России активно заниматься укреплением позиций в тех регионах, которые, вероятно, станут объектом атаки со стороны Киева», – утверждает издание.

По данным журналистов, эти укрепления располагаются практически по всей южной линии фронта, включая Запорожское направление.

«На новых спутниковых снимках можно увидеть аккуратно вырытые траншеи в сельскохозяйственных угодьях за пределами города Михаиловка, который находится примерно в 40 милях к западу от Токмака, куда наступают украинские силы. Другие снимки показывают глубокие траншеи, расположенные непосредственно перед линией деревьев. Эти траншеи используются для маскировки артиллерийских позиций, способных нанести удар по наступающим войскам», – пишет издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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