Президенту Зеленскому вряд ли удастся добиться существенного продвижения Украины по пути к членству в НАТО на предстоящем в июле саммите Северо-атлантического альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в украинском радиоэфире заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«К сожалению, пока я не вижу больших результатов для Украины на этом саммите НАТО в Вильнюсе. Подготовка, особенно со стороны Вашингтона и Берлина, была робкая, и как будто они не нацелены делать настоящие шаги вперёд в отношении членства Украины в НАТО или в отношении гарантий безопасности для Украины», – отметил он.

«Последние несколько недель Вашингтон и Берлин подвергаются критике за такой робкий подход, и речь сейчас идёт хоть о каком-то прогрессе в нужную сторону, но пока я не слышу что-то конкретное, которое подтверждает, что мы увидим настоящий прогресс. Но ещё есть четыре недели до самого саммита, может быть что-то выйдет», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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