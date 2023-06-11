«Такого масштаба у нас нет» – в Киеве жалуются на российские заводы по производству дронов

Презентация в России строительства крупнейших заводов по производству беспилотных аппаратов для нужд армии лишний раз свидетельствует о большом отставании Украины в производстве боевых дронов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный украинский военный обозреватель и главред антироссийского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

«Такого масштаба, как это в России, в некоторых направлениях, к сожалению, у нас нет. Но я надеюсь, что создание нескольких заводов российских под Петербургом, под Москвой, в других регионах, по производству дронов в России, – поспособствует и руководство Украины рассмотреть производство дронов именно как массовое, промышленное в больших количествах», – выразил он надежду.

«Мы увеличиваем производство дронов, однако таких больших заводов, которые сегодня анонсировала Россия, у нас пока что, конечно, нет», – приводит слова Бутусова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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