В Германии призвали готовиться к полному прекращению транзита российского газа через Украину

Немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Он призвал принять необходимые меры для обеспечения энергоснабжения.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает в 2024 году. Пока Украина продолжает прокачивать российский газ в Европу по единственной ветке. Однако Киев уже грозит отказаться от транзита в следующем году.

Симферополь, Валентин Карамазов

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