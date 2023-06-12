Новый «Рамштайн» будет посвящён «самолётной коалиции» – Минобороны Украины

На следующем «Рамштайне» (регулярное заседание стран, поставляющих Киеву оружие) будет обсуждаться «самолётная коалиция».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров , которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран», – сказал Резников.

Он добавил, что Украина по-прежнему нуждается в ПВО, снарядах, амуниции и артиллерии.

«Наши приоритеты не изменились. Эта война это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах», – сказал украинский министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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