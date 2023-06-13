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Вторник, 13 июня 2023, 11:54 мск

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Главком ВСУ предложил президенту Украины остановить наступление на Крым

Фото: администрация Зеленского

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить наступление на Крым. Об этом пишет telegram-канал «Резидент» со ссылкой на осведомленный источник в Офисе президента (ОП).

Однако Зеленский счел такой шаг неприемлемым: «Если ВСУ прекратят приазовское сражение, то Запад признает провал контрнаступления, что станет причиной сокращения военной и финансовой помощи Украине», – пояснили его позицию в ОП.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Байдена предупредила Зеленского, что в случае провала наступления ВСУ на Крым имиджевые потери США будут слишком велики.

Поэтому Зеленский все чаще игнорирует Залужного, раздражающего его критическими замечаниями и едкими комментариями.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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