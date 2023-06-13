Жестокий романс по-крымски: евпаториец жестоко убил бывшую жену

Житель Евпатории решил не «отдавать» бывшую жену другому мужчине и зверски ее убил.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 43-летний мужчина не смирился с разводом, который состоялся по инициативе супруги, и приревновал ее к новому избраннику.

4 марта текущего года он, изрядно выпив, вооружился кухонным ножом и направился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Найдя в коридоре бывшую жену, ожидавшую ребенка, ревнивец нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений крымчанка скончалась на месте.

Мужчину задержали. В ходе следствия выяснилось, что за день до убийства ревнивец намеренно повредил автомобиль нового избранника женщины.

Вину в совершенных преступлениях крымчанин признал полностью, написав явку с повинной.

Двое несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары теперь будут жить с родственниками погибшей женщины.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Евпатория, Олег Яковенко

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