В Севастополе собираются ввести платный въезд в центр

В Севастополе обсуждают возможность платного въезда в центр города. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», городские власти считают, что нагрузка на городские дороги слишком велика. И подумывают, не воспользоваться ли опытом Москвы и Санкт-Петербурга.

Правда, в текущем летнем сезоне подобное решение вряд ли примут. По словам Немцева, вопрос будут рассматривать после разработки транспортной схемы.

В правительстве города заявляют, что схема будет готова не раньше июля. А потом ее обещают выставить на суд горожан. «А дальше будем уже вносить какие-то корректировки», – сказал Немцев, добавив что вопрос платного въезда в центр обсуждается уже давно.

Севастополь, Олег Яковенко

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