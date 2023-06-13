На Украине оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

На Украине оценили ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киев же обвинил в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики оценил ущерб в сумму более 1,5 млрд евро.

«Затоплено около 55 тыс га леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», – заявил глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

В свою очередь, украинский штаб по борьбе с последствиями прорыва плотины предупреждал, что в Черное море попадут опасные бактерии, в частности потому что поток воды вымыл их с затопленных кладбищ, свалок и канализационных стоков. Кроме того, эксперты уже выявили резкое снижение солености Черного моря близ Одессы почти в три раза, что может привести к «губительным последствиям».

Напомним, ранее власти Херсонской области оценили ущерб, причиненный региону, в 11,5 млрд рублей.

Киев, Платон Ефимчук

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