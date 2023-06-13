Губернатор Севастополя устроил подчиненным показательную порку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о возможном увольнении исполнению обязанности замгубернатора Павлу Иено и исполняющему обязанности директора городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву. Причина – срыв паромного сообщения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы переправы через Севастопольскую бухту начались еще в начале мая. Сначала вышел из строя «Адмирал Истомин», а затем сел на мель и паром «Адмирал Лазарев».

Возобновить паромное сообщение обещали сначала 3 июня. Затем – 8 и 15-го. Потом 20-го. По словам вице-губернатора Павла Иено трудности возникли с поиском импортных запчастей.

Однако губернатора такое объяснение не удовлетворило – он ждал, что паром вернется в строй 10 июня:

«Утром провел совещание по поводу не выхода парома «Адмирал Истомин» на линию в субботу. За срыв сроков – объявил выговор и.о. замгубернатора Павлу Александровичу Иено и и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Вячеславовичу Таматаеву.

Выговор – это серьезный сигнал о недопустимости такой работы в дальнейшем. Следующий шаг – увольнение, – заявил Развожаев. – Все понимаю, бывают объективные сложности с поставкой деталей. Но нельзя называть сроки и многократно их переносить. Это говорит только о том, что изначально профильные руководители не владели всей необходимой полной информацией».

В Севастополе эту ситуацию восприняли неоднозначно:

«Примечательно, что все участники этой ситуации понимали, что починить заграничные паромы в короткий срок невозможно из-за санкций.

Тем не менее, медиа-наказание произошло», – комментирует telegram-канал «Изнанка Севастополя».

Севастополь, Олег Яковенко

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