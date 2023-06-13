В Киеве не исключили, что Каховское водохранилище может сохраниться в минимальных объёмах

Каховское водохранилище потеряло 60-70% воды. Если основание дамбы под разрушенной плотиной уцелеет, то водохранилище не перестанет существовать полностью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«Что касается объема, то, по нашим оценкам, в Каховском водохранилище воды на 60-70% меньше, чем было до взрыва», – сказал он.

Сейчас, по его словам, по площади водохранилище уже сократилось вдвое.

«Мы надеемся, что нижнее гидротехническое сооружение осталось целым. Если да, то уровень Каховского водохранилища может оставаться в пределах 6-7 метров. Если оно повреждено, оно попадает в критическую зону», – сказал Сирота.

Симферополь, Валентин Карамазов

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