Германия обещает поставить ещё больше Леопардов вместо уничтоженных – но старых

Германия не сможет заменить каждый потерянный Украиной на поле боя немецкий танк, но нарастит поставки танков более старой модификации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который теряется сейчас, но то, что мы сделаем, это продолжим поставлять восстановленные танки Leopard 1A5 с июля. И до конца года их будет более 100», – цитирует его слова телеканал NTV.

Симферополь, Валентин Карамазов

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