Участникам СЭЗ Крыма и Севастополя разрешили заниматься жилищным строительством

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», при реализации такого инвестпроекта в договоре об условиях деятельности в СЭЗ по решению органов власти Крыма и Севастополя будут устанавливаться дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность в соответствии с критериями, определяемыми нормативными правовыми актами органов госвласти Крыма и Севастополя.

При реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов. При этом особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами в отношении такой категории участников СЭЗ предлагается не применять.

«Принятие законопроекта будет способствовать достижению целей и задач госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», а также выполнению поручения президента России Владимира Путина по привлечению в экономику региона не менее 1 трлн руб внебюджетных инвестиций», – заявили в Госдуме.

Москва, Игорь Юров

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