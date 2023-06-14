В Крым прибыли дети из Белгородской области

В Крым прибыли 580 детей из Белгородской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их разместят в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.

«Ребята будут в безопасности, их ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, власти РК заявили о готовности принять до 1 тысячи детей из обстреливаемой ВСУ Белгородской области.

На сегодняшний день за пределы региона вывезли более 1 тысячи 600 детей. Губернатор Вячеслав Гладков решил направить письма главам территорий, разместивших детей из белгородского приграничья в своих лагерях и санаториях, с просьбой продлить отдых еще на одну смену. Аналогичное предложение поступит и родителям:

«Сейчас все главы муниципалитетов, которые отправляли детей в лагеря, должны выйти на связь с родителями и получить письменное согласие на отдых во вторую смену. Если кто‑то откажется, то мы должны будем организовать выезд и доставку их до места, где находятся родители. У нас нет права принимать решения за родителей, поэтому мы выполним все, как они скажут», – заявил губернатор Белгородской области.

Симферополь, Лиана Макоба

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