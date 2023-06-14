Севастополю исполнилось 240 лет

В Севастополе отмечают юбилей – городу исполнилось 240 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территория современного Севастополя была занята русскими войсками в ходе очередной русско-турецкой войны в 1771 году. В 1773 году, то есть 250 лет назад, началось строительство первых береговых укреплений на берегах Ахтиярской бухты. Но процесс шел вяло, пока бухту в 1778 году не проинспектировал Александр Суворов.

В апреле 1783 года императрица Екатерина II направила в Крым фрегат «Осторожный» под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева для выбора гавани у юго-западного побережья, на котором предполагалось построить стратегически необходимый военный порт. Осмотрев бухту у поселка Ахтиар, расположенную неподалеку от развалин древнего города Херсонеса-Таврического, Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

14 июня 1783 года были заложены первые четыре каменные постройки: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. Этот день и считается днем основания Севастополя.

Название города состоит из двух греческих слов Σεβαστός (Севастос) – «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) – «город». Севастос – эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь раньше именовали «августейшим городом», «императорским городом». В советское время использовались другие варианты перевода: «величественный город», «город славы».

К 240-летию Севастополя на горе Ставрос в Балаклаве установили поклонный крест высотой 15 метров – это самый высокий крест на территории Крымского полуострова.

Кроме того, в честь праздника восстановили паромное движение через Артбухту, остановленное еще в начале мая из-за поломки паромов.

14 июня объявлено в Севастополе выходным днем.

План праздничных мероприятий включает спортивные соревнования, мастер-классы, выставки и концерты.

Севастополь, Лиана Макоба

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