Американский генерал об украинском «контрнаступе»: Они ещё даже не начинали

Главный удар ВСУ на Южном направлении «ещё впереди».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал неудачно начавшееся наступление Украины.

«Говорить, что главный удар действительно начался, можно лишь тогда, когда в бой вступят крупные бронетанковые соединения. Цель контрнаступления должна держаться в тайне как можно дольше», – сказал он.

При этом генерал призвал США «как можно скорее» передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые позволят ВСУ «дать импульс» контрнаступлению.

«Если Запад обеспечит украинские вооружённые силы всем необходимым, тогда я всё ещё рассчитываю, что Украина сможет освободить Крым к концу этого лета», – рассуждает Ходжес.

Симферополь, Валентин Карамазов

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