В Киеве разгорелся скандал вокруг детских «барабанов из кожи» для убежищ

Администрация Днепровского района Киева закупила сотни барабанов для оборудования укрытий «всем необходимым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинске СМИ со ссылкой на данные государственной системы закупок ProZorrо.

Как указано в тендере, барабаны предназначались для «психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог».

Всего было закуплено 306 барабанов из натуральной кожи, а также 153 комплекта молоточков к ним. На всё потрачено почти 900 тысяч гривен (свыше полутора миллионов рублей).

Симферополь, Валентин Карамазов

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