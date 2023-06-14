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Среда, 14 июня 2023, 19:06 мск

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Симферопольцам приходится рисковать жизнью, добираясь до рынка

Жителям одного из микрорайонов Симферополя приходится рисковать жизнью, добираясь до рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Ракетной есть подземный переход под железнодорожными путями. Его регулярно затапливает, и людям приходится ходить за продуктами по шпалам.

«В этот раз «большая вода» пришла из-за поломки откачивающего насоса, – пишет Крым 24. – Но насос – лечение симптомов, а не устранение причины. Как поясняют в администрации – эти подземные переходы бесхозные, и за них никто не отвечает».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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