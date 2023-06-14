На Украине может резко сократиться посевная площадь

Украине грозит резкое сокращение посевных площадей. Министр аграрной политики страны Николай Сольський заявил, что из-за разрушения Каховской дамбы под угрозой оказалось более 1 миллиона гектар земли.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киев же обвинил в разрушении ГЭС Россию.

«Из Каховского водохранилища использовали воду для орошения более 500 тысяч гектаров земли. Сейчас воду брать негде, – заявил Сольский. – Более того, у аграриев, которые обрабатывали оросительные земли, также, как правило, были неоросительные земли. И за счет оросительных земель они могли вести хозяйство и там, и там. Поэтому сейчас под угрозой более 1 миллиона гектар земли. Кроме этого, подтоплено 10 тысяч гектар земли, однако большинство из них все же подлежит восстановлению».

По словам чиновника, поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Сольский добавил, что восстановление дамбы и наполнение ее водой – вопрос не одного года, и в это время окрестности будут иметь существенные проблемы с нехваткой воды.

Отметим, что из-за разрушения Каховской ГЭС 94% земель Херсонской области остались без орошения, а на затопленных землях смыло весь урожай бахчевых.

Киев, Платон Ефимчук

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