Гидрологи рассказали, куда пойдет загрязненная вода из Днепра – что грозит Крыму

Крыму не стоит опасаться, что загрязненная вода из Днепра в ближайшее время доберется до его берегов. Об этом заявили в пресс-службе Морского гидрофизического института РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная е часть загрязняющих веществ из Днепра, по мнению специалистов, осядет на дно в прибрежных районах Украины, что-то будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Грузии, Турции. И даже пойдет дальше.

«Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем вод в Мраморное и Эгейское море, – отметили гидрологи. – Когда воды достигнут побережья Кавказа и Крыма, их состав практически не будет отличаться от фоновых черноморских вод».

Симферополь, Лиана Макоба

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