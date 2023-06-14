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Четверг, 15 июня 2023, 04:18 мск

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Киевских учителей заставили сторожить по ночам подвалы школ

Киевские учителя вынуждены ночью дежурить в пустых убежищах, раположенных в зданиях школ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Грищук.

По его словам, после трагических событий в Киеве с закрытым укрытием (когда семья не успела спрятаться от украинской ракеты ПВО – прим.«НД»), сейчас Департамент образования заставляет школы держать открытыми укрытия ночью.

«Это верно. Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд», – возмутился Грищук и добавил, что надбавки за дежурства не начисляются.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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