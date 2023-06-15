Украина снова пыталась атаковать Крым беспилотниками

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в небе над полуостровом зафиксировали 9 беспилотников ВСУ.

«6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, – уточнил губернатор. – Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Симферополь, Олег Яковенко

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