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Четверг, 15 июня 2023, 09:40 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украина снова пыталась атаковать Крым беспилотниками

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в небе над полуостровом зафиксировали 9 беспилотников ВСУ.

«6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, – уточнил губернатор. – Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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