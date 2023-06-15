Британцы заявили об увеличении числа боевых дельфинов на подступах к Севастополю

Британцы отметили увеличение числа боевых дельфинов на подступах к Севастополю. Об этом сообщает официальное издание ВМФ Великобритании Nawalnews.

Со ссылкой на собственные источники сайт утверждает, что что количество загонов для дельфинов в Черном море увеличилось с трех-четырех до шести-семи.

«Подразумевается, что патрулирование дельфинов увеличилось по частоте и/или покрывает большую территорию. Животные должны защищать от водолазов украинского спецназа, известных как боевые пловцы, которые в противном случае могли бы проникнуть на базу, – пишет издание. – У морских млекопитающих есть неотъемлемое преимущество даже перед самым спортивным боевым пловцом: никто не может переплыть дельфина.

По этой причине некоторые страны время от времени обучали дельфинов и других морских млекопитающих для этой роли. Наиболее известна программа ВС США. Но первой была Швеция. И есть подозрения, что Израиль, Северная Корея и, возможно, другие страны также имеют подобные программы».

«Известия» напоминают, что первыми привлекли дельфинов к охране морских территорий от диверсантов СССР и США – в конце 60-х годов прошлого века. А первым местом в СССР, где дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов или подводных мин, стала Севастопольская бухта.

Севастополь, Олег Яковенко

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