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Четверг, 15 июня 2023, 13:52 мск

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Крымчанин убил сына, обижавшего мать

64-летний житель Алушты предстанет перед судом за убийство сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 38-летний крымчанин, возвращаясь после отбытия наказаний, устанавливал дома «тюремные правила», издевался над родителями, бил их.

Одну из судимостей он получил за избиение матери.

Не выдержав систематических унижений прикованной к постели супруги, 64-летний отец в ходе ссоры нанес нетрезвому сыну удар ножом, от чего тот скончался.

«В ходе следствия дана оценка действиям органов, осуществляющих контроль за условиями проживания ранее судимого лица, – добавили в ведомстве. – При посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, заявляя об отсутствии проблем со стороны сына.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено».

Алушта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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