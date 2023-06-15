В Севастополе отменили все антиковидные ограничения

В Севастополе сняли все антиковидные ограничения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ о введении в городе режима повышенной готовности в связи с эпидемией новой инфекции COVID-19 Михаил Развожаев подписал 17 марта 2020 года. С тех пор в него внесли 70 изменений.
Теперь на сайте городского правительства появился указ губернатора об отмене режима повышенной готовности.
Всего за время пандемии в Севастополе зафиксировано почти 102 тысячи заболевших. 99 тысяч 300 из них выздоровели.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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