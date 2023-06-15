Ростат и турсфера разошлись в оценке крымского турпотока

Официальная статистика и турсфера разошлись в оценке количества туристов, побывавших в Крыму в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным управления Росстата по Крыму и Севастополю в январе-апреле турпоток в регион достиг 752,5 тысяч человек. Это на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако представители турбизнеса заявляют , что по итогам первых пяти месяцев текущего года турпоток снизился.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, официальные статданные могут учитывать частные поездки жителей региона.

Пи этом эксперты не исключают, что динамика по итогам года может измениться, так как основное число туристов посещают Крым в мае-сентябре.

Симферополь, Лиана Макоба

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