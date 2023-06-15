Дорога в Крым стала короче, но дороже

Добраться до Крыма на автомобиле теперь можно быстрее, но дороже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 июня открыто движение по новым участкам на трассе М-4 в сторону полуострова и Черного моря. Трассы позволяют объехать Ростов-на-Дону и Краснодар, сэкономив более 2 часов. Но за это придется заплатить.

Обход Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая представляет собой 35-километровую шестиполосную дорогу с разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Второй участок – дальний западный обход Краснодара: четыре полосы протяженностью 51 км.

«Обе дороги платные. Проезд по каждой стоит 300 рублей для легковых авто, для грузовиков и автобусов – до 900 рублей (в зависимости от класса транспортного средства); тарифы действуют одинаковые вне зависимости от времени суток и дня, – пишет «Коммерсант». – И если вчера полный путь от Москвы до Крыма для владельца легковушки стоил 2,88 тыс рублей (3,5 тыс в выходные и праздники), то теперь – 3,48 тыс. руб. (4,1 тыс в выходные и праздники)».

В «Автодоре» заявляют: взамен автовладельцы будут экономить более двух часов при поездках из Москвы в Крым – 54 минуты даст обход Аксая, 79 минут – обход Краснодара.

При этом координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает: средний бюджет обычной семьи на отдых в Крыму (включая дорогу, аренду жилья, питание и развлечения) составляет примерно 100-120 тыс рублей

Поездка по платной дороге М-4 с учетом бензина и отдыха с питанием (и, возможно, ночевкой) туда-обратно обойдется теперь примерно в 30-32 тыс рублей, то есть «съест» около трети бюджета.

«Это уже очень дорого. Думаю, что многие начнут объезжать платные участки для экономии, пользуясь улично-дорожной сетью того же Аксая, Краснодара и так далее,– говорит Шкуматов.– Не исключаю, что с учетом подорожания отдыха на российском юге многие предпочтут провести отпуск на даче, на огородах».

Между тем, работы на М-4 продолжаются: строится 119-километровая четырехполосная дорога, которая соединит новый обход Краснодара и подход к Крымскому мосту. По ней можно будет ехать со скоростью 90 км/ч, объезжая многочисленные населенные пункты и узкие региональные дороги Краснодарского края. Трассу планируют открыть в 2024 году. Она сэкономит автотуристам еще три часа в пути, но, скорее всего, тоже будет платной.

Симферополь, Лиана Макоба

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