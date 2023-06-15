На Украине ждут удара противокорабельными ракетами из Брянска по Киеву

Семь областей Украины под угрозой атак ракетами Х35/Х35У, поскольку Россия якобы переместила в приграничные районы Брянской области дивизион береговых ракетных комплексов «Бал».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«В связи с этим растет угроза ударов ракетами Х35/Х35У, дальность стрельбы которой (до 500 км) позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – утверждает он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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